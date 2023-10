Lorenzo Cortesi (Wizz Air VeniceMarathon): Un evento capace di generare 12 milioni di euro di benefici sul territorio

(di Marcel Andrè Vulpis) – Tra appena due domeniche (il prossimo 22 ottobre) si terrà l’attesissima 37ima edizione della “Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K”, una delle più importanti manifestazioni di running del nostro Paese. Un format di intrattenimento in costante crescita, che proietta questa manifestazione come l’evento sportivo internazionale di riferimento del territorio metropolitano di Venezia. Con Lorenzo Cortesi Managing Director della kermesse (organizzata dalla SSD Venice Marathon) abbiamo ripercorso le principali novità del 2023. (nella foto in primo piano l’immagine del manager)

D: Direttore, quali sono le novità principali di questa edizione?

R: Sicuramente la riconferma del format, che include la mezza maratona e la 10k.

Un evento a 360 gradi, assolutamente “inclusivo”, con al centro il mondo delle famiglie. In questo modo diamo a tutti (al di là dell’età degli iscritti) la possibilità di vivere un’esperienza unica. Forte la presenza del mercato interno, ma anche delle iscrizioni provenienti dall’estero (circa il 40% del totale).

D: Nello specifico quali sono i mercati più interessati a questo format?

R: E’ molto importante la presenza del mercato francese, a seguire quello inglese, il nord europeo e quello statunitense. In crescita anche l’Europa dell’Est. Questo grazie alla presenza di Wizz Air, il nostro title sponsor (con sede a Budapest), che ci ha aiutato a comunicare e ad entrare in contatto su alcuni mercati per noi strategici.

D: Ci può fornire i dati più significativi?

R: Certo. Previsti ben16mila iscritti. Più di 6.500 nella 10k, 6mila nella maratona e 3.500 nella 21k (la mezza maratona). Non ci dimentichiamo che come le grandi maratone internazionali stiamo operando sull’idea sempre più del “numero chiuso”.

D: Come definirebbe l’intero progetto?

R: In sintesi, possiamo presentarlo come inclusivo e fortemente esperienziale. Stiamo lavorando per trasformare la kermesse in un evento sempre più moderno e oltre il concetto tradizionale di maratona.

D: Come si posiziona la VeniceMarathon a livello “domestico”?

R: E’ un evento “gold” (qualifica assegnata direttamente dalla FIDAL, nda) e tra i primi quattro assieme a Roma, Milano e Firenze.

D: State già lavorando per il futuro?

R: Assolutamente. Non ci fermiamo mai, soprattutto sul piano della internazionalizzazione. Un format poi sempre più ricco di “eventi”, potenziando soprattutto quelli collaterali. E poi stiamo crescendo molto anche sul terreno “green”, mettendo in atto una serie di azioni concrete. Oltre a ciò stiamo crescendo anche nell’interazione con i nostri iscritt,i sfruttando al massimo il nostro database sempre più profilato.

D: Qual è il budget di quest’anno e come vi state muovendo a livello tv?

R: Il budget del 2023 è in area 1,5 milioni di euro. Sempre sotto il profilo economico l’impatto diretto/indiretto generato sul territorio sarà superiore ai 12 milioni di euro. Numeri mai visti prima, a conferma della crescita del nostro evento. Siamo ormai l’unico grande evento sportivo internazionale dell’area metropolitana di Venezia.

In tv confermato l’interesse di RaiSport (canale 58) con dirette e importanti “finestre” di approfondimento. All’estero saremo presenti in 60 diversi mercati con distribuzione integrale della corsa.

D: Come sta procedendo la collaborazione con il title sponsor Wizz Air?

R: In modo assolutamente moderno e funzionale se guardiamo ai business reciproci. La compagnia low cost ungherese ci ha aiutato, come mai fino ad oggi, a comunicare in modo costante in Italia e all’estero. E poi c’è una forte integrazione a livello di comunicazione visual. Non a caso i colori della maglia gara, che abbiamo ideato come omaggio alla figura iconica del “gondoliere” veneziano, ovvero il fucsia e il blu, sono gli stessi della compagnia aerea Wizz Air.

D: E più in generale come hanno risposto i partner dell’evento?

R: Sono presenti aziende nazionali, partner internazionali, così come realtà fortemente radicate sul territorio veneziano.

Più in generale, sono sponsor della 37ima Wizz Air Venicemarathon: Wizz Air (Title Sponsor), Compressport (Technical Sponsor), Craft (Technical Sponsor & Official Shoe), Alì (Main Sponsor), Honda (Official Car), Banco BPM (Financial Sponsor), Pro Action (Sport Nutrition Partner), San Benedetto (Official Water), Bavaria (Official Beer), Vega (Official Sponsor), Palmisano (Official Biscuits), Consorzio Tutela Prosecco DOC (Official Sparkling Wine),1/6H Sport (Official Shop), Diabasi, Lacomed Sport (Official Supplier – Massage Service), Master Aid, Massigen (Official Medical Supplier). Official Supplier, Dole, Morato Pane, 3B Meteo, Veritas, Evodata, V.T.P., Rio Mare, Tronchetto Parking, Coldiretti Venezia. Partner: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, APVInvestimenti, Media Partner: Il Corriere dello Sport, Tuttosport, il Gazzettino, Sport Economy (marchio della società L&V Editrice proprietaria e casa editrice della agenzia stampa dove è pubblicata questa intervista).