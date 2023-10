Accordo Lega Ciclismo-Warner Bros. Discovery Sports Europe per distribuzione tv internazionale

Un nuovo importante accordo tra Lega del Ciclismo Professionistico (LCP) e Warner Bros. Discovery Sports Europe. È stata ufficializzata oggi una partnership strategica volta alla valorizzazione, attraverso la messa in onda e distribuzione internazionale, delle competizioni italiane.

L’obiettivo comune è connettere persone, regioni e Paesi attraverso il ciclismo, in un percorso di crescita e valorizzazione delle corse professionistiche, a livello globale.

Un accordo pluriennale che vede al centro la distribuzione internazionale, a livello mondiale, delle gare professionistiche italiane su strada (con la possibilità di guardare anche ad altri settori) sotto l’egida della LCP. Un’eccellenza in termini di prodotto sportivo che la Lega intende preservare e valorizzare nei prossimi anni, proprio partendo da questa nuova collaborazione. Una novità assoluta per il settore, ma soprattutto una opportunità di crescita per tutti i soggetti coinvolti.

“Una visibilità mai vista prima. Le gare italiane saranno distribuite (LIVE e in differita) sui canali lineari Eurosport e sulle piattaforme digitali del gruppo WBD (Discovery+, Eurosport App and GCN+) – dichiara Cesare Di Cintio, Commissario Straordinario LCP, che aggiunge – Siamo orgogliosi di questa partnership: una delle più importanti Leghe al mondo, insieme al content provider sport e ciclismo numero uno al mondo”.

Warner Bros. Discovery Sports Europe non ha rivali nella distribuzione globale a questo sport. 300 giorni l’anno di gare LIVE su tutte le piattaforme del gruppo, incluso il 100% del ciclismo femminile.

*Lo streaming (live e in differita) è disponibile su Discovery+ in Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda (gli altri mercati europei tramite eurosport App). In totale 51 mercati in Europa e 207 Paesi nel mondo.