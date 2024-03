L’Operario Ferroviario si presenta in campo con 29 marchi sulla maglia

Difficile, per il momento, parlare di “record” di partnership, ma certamente 29 sponsorizzazioni tutte visibili sulla maglia (di cui 12 sul “fronte”) sono un numero significativo. Parliamo dell’Operario Ferroviario (O.F.C.), club brasiliano con sede a Ponte Grossa (comune nello Stato del Paraná, parte della mesoregione del Centro Oriental Paranaense), che milita, quest’anno, nella Serie B verdeoro.

Il club bianconero che può vantare tra i suoi “patrocinadores” marchi internazionali come Makita e Philips (nella foto in primo piano tratta dal canale ufficiale Instagram) punta a incassare non meno di 8,5 milioni di reais brasiliani (1,55 milioni di euro). Una cifra record per il club che, mai prima d’ora, aveva incassato tanto dai ricavi da sponsorship.