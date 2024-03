Stadi: Abodi (MinSport) spinge sull’acceleratore. Idea Commissario per gli stadi

“Siamo il Paese più arretrato per quanto riguarda gli stadi di calcio. Ma io sono abituato a pensare che i momenti negativi sono anche momenti di opportunità. Per questo parlai di un commissario per gli stadi. Serve una modalità che metta tutti nelle stesse condizioni nei rapporti istituzionali e negli iter amministrativi”: lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine dell’evento “Sostenibilità e lealtà sportiva” promosso dall’Associazione Davide Astori e che si è tenuto al salone d’onore del Coni.

C’è preoccupazione in vista degli Europei di calcio del 2032, vanno trovati 5 stadi altrimenti la Uefa fra due anni assegna la manifestazione alla Turchia, già pronta. Abodi ha spiegato che è una grande opportunità per tutti, ha parlato dello stadio di Cagliari coi lavori fermi da anni, di Napoli (“ma si deve decidere dove farlo”), di Verona, di Genova, di Firenze, eccetera. “Ci deve essere un coordinatore del procedimento che abbia capacità di supportare – ha aggiunto il ministro -. Serve anche una norma che consenta di snellire le procedure. Bisogna avere coscienza degli errori fatti e il primo messaggio deve partire dal sistema calcio nella sua massima espressione, da Federazione e Lega. Mettiamoci nella condizione di avere infrastrutture moderne e non solo perché avremo gli Europei nel 2032″. (fonte: Spy Calcio/La Repubblica)