L’oligarca Alisher Usmanov legato all’Everton FC ha i beni congelati dall’Unione europea

(di Emanuele de Laugier) – Il miliardario russo Alisher Usmanov, che ha dei legami commerciali con l’Everton, squadra di calcio inglese della Premier League, si è visto congelare i beni dall’Unione Europea (UE). Le restrizioni per il 68enne oligarca, che secondo Forbes ha un patrimonio netto di 15.3 miliardi di dollari, includono anche il “divieto di mettere a disposizione i propri fondi” ed un divieto di viaggio in tutti gli stati dell’UE.

Le sanzioni sono state adottate in risposta all’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. Il Consiglio dell’UE ha descritto Usmanov come “un oligarca legato al Cremlino con connessioni particolarmente strette con il presidente russo Vladimir Putin”. Inoltre, ha aggiunto che “ha attivamente sostenuto materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina”.

La holding di Usmanov, la società “USM”, ha dei fortissimi legami con l’Everton FC (club di English Premier League). Infatti, attualmente sta sponsorizzando il suo campo d’allenamento di Finch Farm per 12 milioni di sterline all’anno (contratto in scadenza alla fine di questa stagione), inoltre è in trattativa per ottenere i diritti di denominazione per 10 anni del nuovo stadio di Bramley-Moore Dock della squadra di Liverpool per 200 milioni di sterline. Il nuovo impianto dovrebbe essere completato nel 2023 e dovrebbe avere un costo totale di 500 milioni di sterline.

In aggiunta, la squadra femminile dell’Everton ha anche una partnership con MeganFon, operatore di telefonia mobile russo di cui USM detiene la quota di maggioranza. Un altro forte legame tra Usmanov e la squadra della Premier League è che il proprietario dell’Everton, Farhad Moshiri, è anche il presidente di USM.

Al momento, però, non è ancora chiaro quale effetto avrà la mossa del congelamento dei beni di Usmanov sui vari accordi commerciali del club di calcio di Liverpool.

L’oligarca russo è anche il presidente della Federazione Internazionale della Scherma (FIE) dal 2008. Sport su cui Usmanov, ex schermidore, in questi anni ha investito molto, anche attraverso la fondazione “For the Future of Fencing”, che offre sostegno finanziario a federazioni, club e atleti, oltre che a contribuire alla promozione della scherma.