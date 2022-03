La FIFA dovrebbe superare l’obiettivo di 6,44 mld di euro per il triennio 2019/22

(di Emanuele de Laugier) – La FIFA, massimo organo di governo globale del calcio, ha annunciato di aver raggiunto i 6.11 miliardi di dollari in entrate al 31 dicembre 2021, raggiungendo il 95% di introiti sull’obiettivo di 6.44 miliardi di dollari per il quadriennio 2019-2022. Dati i numeri raggiunti e il Mondiale di calcio da giocare alla fine del 2022, la FIFA prevede di superare la cifra prefissata all’inizio del ciclo di 4 anni e di stabilire un nuovo record di entrate.

Nel suo rapporto del 2021, il massimo organo calcistico mondiale ha affermato di aver ottenuto 766.5 milioni di dollari di ricavi, superando del 3% il suo obiettivo originale. Ciò rappresenta anche un aumento del 187% rispetto al 2020, quando la Fifa ha registrato un fatturato di 266.5 milioni di dollari.

Tra le entrate dello scorso anno, la FIFA ha dichiarato di aver ottenuto 123 milioni di dollari per i diritti di trasmissione, mentre le vendite per il marketing hanno raggiunto i 131 milioni di dollari. La maggior parte di quest’ultima voce (93 milioni di dollari) proveniva dagli accordi di partnership globale della FIFA, mentre 30 milioni di dollari arrivavano dagli sponsor della Coppa del Mondo, altri 5 milioni di dollari sono stati generati dai sostenitori regionali della FIFA, 2 milioni di dollari dai partner del calcio femminile ed 1 milione di dollari provenienti da sponsor a livello nazionale.

Le entrate della FIFA derivanti dalle licenze hanno raggiunto i 180 milioni di dollari nel 2021, con un ulteriore aumento previsto nei prossimi mesi poiché la Coppa del Mondo crea sempre un aumento delle operazioni di merchandising ed e-commerce dell’ente governativo.

I ricavi derivanti dall’ospitalità e dalla biglietteria hanno raggiunto i 12 milioni di dollari lo scorso anno, principalmente a causa della vendita dei biglietti per la FIFA Arab Cup, che si è svolta dal 30 novembre al 18 dicembre. Il massimo organo calcistico mondiale ha affermato che 631.742 spettatori hanno assistito alle 32 partite del torneo.

La FIFA ha, inoltre, ottenuto 320 milioni di dollari in “altre entrate” nel 2021, inclusi 60 milioni di dollari concessi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (USDOJ) a titolo di risarcimento per la corruzione perpetrata da ex funzionari. I restanti 260 milioni di dollari sono stati portati dalla Coppa del Mondo per club, dalle tasse di interruzione relative all’annullamento di contratti, dalle vendite di proprietà, dalle entrate del Museo della FIFA e dai ricavi ottenuti dalla vendita di contenuti d’archivio.

Invece, per quanto riguarda l’esborso economico durante lo scorso anno, il massimo organo calcistico mondiale ha pagato 1.08 miliardi di dollari in spese ed in investimenti. Tra questa cifra, 555 milioni di dollari sono stati utilizzati in progetti di sviluppo, 234 milioni di dollari per eventi, 192 milioni di dollari per la governance della federazione, 52 milioni di dollari su aree commerciali e trasmissioni, così come 44 milioni di dollari per la governance sportiva.