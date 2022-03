I match della IFL su Eleven Sports

Siglato l’accordo di partnership che legherà la IFL, il campionato italiano di massima divisione di football americano, a Eleven Sports, provider internazionale di servizi OTT dedicati allo sport.

Il football americano italiano cambia passo e lo fa lanciando una prestigiosa collaborazione con Eleven Sports, piattaforma OTT dedicata alla trasmissione di eventi sportivi nazionali e internazionali e al lifestyle entertainment.

Per i prossimi tre anni, tutto il campionato italiano di massima divisione, la Italian Football League, sarà trasmesso in streaming su Elevensports.com con eventi live e on demand e con contenuti speciali e di approfondimento pre e post-partita per non perdere nemmeno un’azione di questo campionato che si preannuncia decisamente spettacolare ma anche per conoscere e usufruire di tutta l’offerta sportiva presente all’interno del palinsesto Eleven.

“La Fidaf ha deciso di affidarsi ad un partner qualificato per provare ad alzare l’asticella – ha dichiarato Leoluca Orlando, Presidente della Federazione Italiana di American Football. “La spettacolarità della nostra disciplina, unita al sempre crescente aumento nel numero di appassionati anche nel nostro Paese, forti del traino ad opera della NFL ma anche dei recenti successi internazionali della nostra squadra nazionale, che lo scorso ottobre si è laureata Campione d’Europa, ci spinge ad ampliare i nostri orizzonti, puntando ad una platea molto più ampia, quella appunto che Eleven Sports, con gli oltre 15 milioni di utenti sui quali può contare, è in grado di garantirci”.

“Anche il Football Americano entra a far parte della famiglia Eleven grazie ad una partnership di lungo periodo con la Federazione Italiana di American Football (IFL), che testimonia la crescita di questo sport americano anche nel nostro paese” – ha aggiunto Giovanni Zurleni AD di Eleven Sports Italia – “Siamo orgogliosi di supportare il crescente numero di appassionati in Italia attraverso la trasmissione di eventi live e contenuti originali capaci di raccontare le storie di protagonisti ben radicati ormai nel territorio Italiano. Vogliamo dare il massimo della visibilità al campionato per sostenere ulteriormente la nostra squadra Nazionale che si è già distinta in Europa per i suoi ultimi di grandi successi”.

A partire dal prossimo weekend, dunque, sarà possibile seguire tutte le partite in diretta e in esclusiva dell’Italian Football League, su Elevensports.com e fruibili in abbonamento al costo di Euro 7,99 al mese.