L’Inter sbarca su Fortnite ed entra in un testimonial team insieme ad altri 20

L’Inter ed Epic Games celebrano il calcio su Fortnite: questa settimana il club nerazzurro sarà infatti presente sul celebre videogioco, insieme ad altri 20 top club di tutto il mondo.

A partire dal 23 gennaio, i giocatori di Fortnite possono scegliere tra dieci diverse varianti del nuovo set di skin “Kickoff” e vestire così nel videogioco i colori della propria squadra di calcio preferita, Inter inclusa. Oltre alle skin, sono inoltre disponibili nuove emote che i giocatori potranno guadagnare o acquistare, tra cui quella che simula un dribbling e l’iconica esultanza di Pelé con il pugno alzato.

Il primo appuntamento di Fortnite dedicato al calcio è in programma per mercoledì 20 gennaio con la “Pelé Cup”: la competizione, aperta ai giocatori di tutto il mondo, darà l’opportunità di guadagnare delle ricompense in anticipo. Nel corso di tutta la settimana, i giocatori possono inoltre visitare il Creative Hub per un’esperienza di calcio coinvolgente ed esclusiva.

Tanti i contenuti nerazzurri presenti in Fortnite: dalle “skin” dedicate alle emote Inter, con un appuntamento speciale per giovedì 21 gennaio, quando andrà in scena la Coppa Inter. Il primo torneo di Fortnite a tinte nerazzurre sarà aperto a tutti i giocatori, e i primi 100 qualificati riceveranno in omaggio la skin Inter in tutte le sue versioni (maggiori informazioni e iscrizioni qui: http://bit.ly/3nXWup0 ).

“La collaborazione con Epic Games e la presenza dell’Inter in Fortnite testimonia il continuo impegno del nostro Club per essere sempre più presente nel mondo degli eSports. L’attenzione verso le nuove generazioni e i loro interessi è di primaria importanza per l’Inter e l’ingresso in Fortnite, il videogioco più giocato al mondo, è un traguardo importante, che ci permette di allargare ulteriormente la presenza del brand Inter a livello globale” le parole di Luca Danovaro, Chief Marketing Officer di FC Internazionale Milano.

“Il calcio è uno degli sport che i nostri giocatori chiedono costantemente di poter vedere e provare in Fortnite. Siamo entusiasti di collaborare con l’Inter per portare lo sport più amato ai fan di Fortnite di tutto il mondo mentre si affrontano in tornei competitivi, sperimentano nuove modalità creative di gioco e celebrano il calcio” le parole di Nate Nanzer, Head of Global Partnerships di Epic Games.