L’Incheon United FC sceglie Macron e uno slogan “italiano” per la nuova stagione di K League 1

Incheon United FC, club che milita in K League 1, massima serie calcistica della Corea del Sud, e Macron, sponsor tecnico del club neroazzurro, hanno presentato i nuovi kit gara, Home e Away, che i giocatori indosseranno nel corso della nuova stagione che prenderà il via nel mese di febbraio 2021.

La forte partnership tra il brand italiano, leader internazionale nel settore del teamwear, e la società sudcoreana si evidenzia anche dalla scelta dell’Incheon United FC di caratterizzare la campagna di lancio delle nuove maglie con l’italianissimo slogan ‘FORTISSIMO’ che campeggia nella grafica di presentazione dei due nuovi kit gara.

La maglia “Home” si conferma con il tradizionale disegno a bande verticali nere e azzurre, più strette rispetto a quelle della passata stagione, che in questa nuova versione sono caratterizzate da una serie di “tagli” orizzontali, tono su tono, presenti sia anteriormente che posteriormente e anche sulle maniche. Il bordo del collo e i bordi manica hanno inserti con righe bianche, nere e azzurre. Il backneck è personalizzato e sul petto a destra spicca il Macron Hero, mentre a sinistra, lato cuore lo stemma dell’Incheon United FC, sotto al quale in rilievo è presente il dettaglio delle ali.

La scelta del colore per la versione “Away” è caduto nuovamente sul bianco con una grafica sul petto composta da righe orizzontali azzurre e nere che vanno a riprodurre sia il disegno delle ali spiegate, riprendendo così un particolare dello stemma del club, sia centralmente il motivo del Macron Hero. Il collo è a V con bordi neroazzurri, dettaglio cromatico presente anche sui bordi manica. Anche in questo caso il backneck è personalizzato con i colori sociali e lo stemma del club, mentre sul petto spicca, in nero, il Macron Hero e a sinistra il logo dell’Incheon United FC.