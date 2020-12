Operazione di CSR di Harmont&Blaine-Fondazione Milan. Al via il lancio della Capsule Collection AC Milan

Harmont&Blaine è pronto a lanciare la sua nuova “Capsule Collection AC Milan”, il club rossonero di cui è “Official Style Partner”.

Il lancio al pubblico, previsto per l’8 gennaio 2021, sarà preceduto da un’asta benefica online su CharityStars tra il 15 e il 23 dicembre, a sostegno del progetto “In gioco per il futuro” promosso da Fondazione Milan.

I capi della collezione, che compongono la divisa travel dei giocatori, saranno suddivisi in singole aste e disponibili per un’offerta online. Oltre al capo d’abbigliamento, il vincitore dell’asta riceverà un biglietto augurale con dedica da parte del calciatore rossonero legato all’articolo della collezione.

Inoltre, grazie al contributo di Harmont&Blaine, questa asta avrà un doppio valore: al termine della campagna, infatti, Harmont&Blaine si impegna a raddoppiare la donazione ricavata dalle singole aste, al fine di essere ancora più vicino ai beneficiari del progetto charitystars.com/sempreconte

La campagna di lancio “Sempre per te. Sempre con te” nasce come una dedica ai tifosi milanisti e ruota intorno allo stile e all’eleganza che ispirano la partnership tra Harmont&Blaine e AC Milan.

Tale attenzione si trasforma in un impegno concreto grazie a Fondazione Milan, che fa leva sullo sport per promuovere iniziative e progetti di sviluppo sociale. In particolare, il progetto “In gioco per il futuro” mira a sostenere, attraverso la pratica sportiva e attività laboratoriali, 30 minori a rischio di dispersione scolastica e in conflitto con la legge della città di Napoli.