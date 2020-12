BELGIO: RAFFORZATA LA PARTNERSHIP TRA LA JUPILER PRO LEAGUE E LA BELGIAN GAMING COMMISSION

(di Daniele Caroleo) La Jupiler Pro League, la massima serie calcistica in Belgio, ha recentemente rafforzato la propria partnership con la Belgian Gaming Commission, introducendo alcune nuove linee guida in merito alla pubblicità responsabile.

Oltre al divieto, per i club, di stipulare accordi con operatori e aziende non autorizzate, infatti, gli operatori non potranno incentivare a scommettere nei loro messaggi pubblicitari. Inoltre verranno vietate le scommesse su determinate fasi di una partita.

Tutti gli sponsor, infine, dovranno essere segnalati alla Commissione e, nel caso in cui un operatore dovesse perdere la licenza o dovesse commettere una violazione, la Pro League ed il club interessato verranno informati tempestivamente, affinché possano intraprendere ulteriori azioni in merito.

Al tal proposito, è stata annunciata la costituzione di un Comitato indipendente per l’integrità, che includerà diversi rappresentanti del mondo accademico e sportivo e che monitorerà le politiche dei club calcistici. Oltre a stilare e diramare ulteriori raccomandazioni per migliorare l’integrità dello sport.