Macron-Honved FC: partnership di lungo respiro

Sulle maglie dell’Honved FC, squadra simbolo del calcio ungherese, spiccherà il MacronHero ancora per molte stagioni. Una partnership di lungo periodo che alla luce di questo secondo rinnovo porta a 14 anni il rapporto con lo storico club di Budapest.

Una collaborazione iniziata nella stagione 2015-2016 e che anno dopo anno si è sempre più rinforzata, portando alla realizzazione di collezioni uniche e in grado di esaltare storia, tradizione e simboli della squadra rossonera. Insieme, Macron e Honved FC hanno festeggiato in questi anni la conquista del titolo di Campione d’Ungheria, il 14° nella sua storia, e della Magyar Kupa, l’ottava a entrare nella gloriosa bacheca del club.

Il nome dell’Honved FC è a buon diritto inserito nelle pagine della storia del calcio mondiale. Negli anni ’50 il club fondato nel 1909 a Kispest, allora sobborgo di Budapest, acquistò enorme fama a livello internazionale grazie a un gioco spettacolare e rivoluzionario per l’epoca, in buona parte grazie al contributo di campioni come Sándor Kocsis, Zoltán Czibor, László Budai, Gyula Grosics e il leggendario Ferenc Puskás. In quegli anni i giocatori dell’Honved FC costituivano anche la spina dorsale della Aranycsapat, la “Squadra d’Oro”, la Nazionale ungherese che trionfò ai Giochi Olimpici di Helsinki del 1952, vinse la Coppa Internazionale, fu capace di espugnare Wembley annichilendo gli inglesi, rimase imbattuta per oltre quattro anni e arrivò in finale nei Mondiali del 1954 disputati in Svizzera. Tutti successi in gran parte ottenuti da giocatori che in patria vestivano la maglia dell’Honved.