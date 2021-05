Lega Pro: Studio T sarà il match sponsor di Cesena-Matelica nei playoff (2° turno)

L’azienda romagnola, in qualità di “Fornitore Ufficiale” bianconero, sarà presente col proprio marchio sui led a bordocampo nel pre-partita

Sarà Studio T il match sponsor di Cesena-Matelica, gara valevole per il 2° turno dei play off di serie C in programma oggi pomeriggio (ore 17.30) all’Orogel Stadium. L’azienda di Russi, in qualità di Fornitore Ufficiale bianconero, sarà presente col proprio marchio sui led a bordocampo nel pre-partita, dall’ingresso in campo delle due squadre fino al calcio d’inizio.

Grazie alla partnership tra il Cesena FC e Studio T, l’Orogel Stadium Dino Manuzzi è diventato il primo impianto in Italia in cui è stata applicata “Membrana Culture”, l’innovativa pellicola che protegge le superfici più soggette alla diffusione di virus come il Covid-19, attraverso un costante e autonomo processo di sanificazione.