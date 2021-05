Tutto pronto per la TimVision Cup 2021. Juventus opposta all’Atalanta nella finale di Reggio Emilia

È tutto pronto questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la finale di TIMVISION Cup tra Atalanta-Juventus (ore 21, diretta su Rai1). Porte aperte per 4.300 tifosi che potranno fare il loro ingresso all’interno dell’impianto grazie all’utilizzo dell’App Mitiga che fornirà tutte le informazioni necessarie per completare le procedure. Si preannuncia un evento internazionale con 200 paesi collegati e più di 30 telecamere che inquadreranno il match, un record per una partita disputata in Italia.

Alla cerimonia di premiazione della TIMVISION CUP saranno presenti Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, Salvatore Rossi, Presidente di TIM e Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Serie A.