Lega per Salvini Premier: “Serve radicale cambiamento. Via il presidente FIGC Gravina!

“Alla luce di quanto è accaduto e sta emergendo nel calcio italiano tra scommesse, doping, fallimenti sportivi, problemi infrastrutturali e televisivi, crisi economiche: cosa deve accadere ancora per rivoluzionare la guida del movimento? È sempre più necessario, per rispetto di milioni di appassionati e in particolare dei più giovani, un radicale cambiamento a partire dalle dimissioni del presidente Gabriele Gravina“. Così un comunicato della Lega per Salvini Premier veicolato nella mattinata di oggi.