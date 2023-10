Marcheschi (Sport FdI): Calcio italiano va riformato. Scommesse solo punta di iceberg di un sistema che non funziona

Senza mezze misure Paolo Marcheschi senatore di Fratelli d’Italia (nella foto in primo piano), chiede, attraverso una nota ufficiale, di verificare le condizioni di un commissariamento della FIGC, alla luce del nuovo scandalo delle scommesse illegali di diversi calciatori professionisti di Serie A.

“Il calcio italiano ha necessariamente bisogno di un’opera autoriformatrice e il fenomeno delle scommesse rappresenta solo la punta di iceberg di un sistema contraddistinto da tempo da negatività ed episodi che ne dimostrano l’inefficienza. Abbiamo più volte sollevato questa problematica e crediamo che la soluzione a tutto ciò non sia rappresentata dalla richiesta di dimissioni di Gravina, che attengono all’autonomia del sistema calcistico, quanto piuttosto dal verificare se vi siano le condizioni di un commissariamento della FIGC da parte del CONI. Serve comunque un’assunzione di responsabilità da parte di tutti, a cominciare dalle società che devono realmente investire sui vivai per garantire che nel nostro calcio vi siano più giocatori italiani in serie A: non si tratta di un mero slogan ma di una necessità impellente”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, responsabile Sport di FdI.