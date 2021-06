LE DIVISE DELLA BIG BASH LEAGUE SARANNO REALIZZATE DA NIKE PER LA STAGIONE 21/22

L’accordo, che copre sia il campionato maschile che femminile, vedrà Nike progettare e produrre divise da gioco e da allenamento per tutte e otto le squadre che partecipano alla competizione T20.

ha sceltocome partner ufficiale di abbigliamento della “, il campionato nazionale australiano di, per la stagione 2021/22.

, ha descritto l’accordo come un “momento fondamentale” nella storia del torneo. “Negli ultimi dieci anni, le Big Bash Leagues hanno collegato una nuova generazione di fan con il cricket. Mentre i campionati entrano nel loro secondo decennio, questa partnership con Nike mira a ispirare la prossima generazione di atleti e fan sia dentro che fuori dal campo. La Lega, insieme a tutti gli otto club, dà il benvenuto a Nike nel nostro prezioso gruppo di partner. I loro valori sono in linea con il DNA di Big Bash e non vediamo l’ora di lavorare insieme nelle prossime stagioni”.

Nike si unisce a un portfolio di 14 partner BBL che include anche KFC, Rebel, Toyota, Rexona, Woolworths, Bupa, Vodafone e BKT Tires, tra gli altri.

Cricket Australia, inoltre, ha aggiunto che i dettagli della prima gamma di abbigliamento Nike BBL saranno rilasciati ad ottobre, poco prima dell’inizio della stagione 2021/22.