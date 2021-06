FOXTEL ESTENDE LA PARTNERSHIP COMMERCIALE PER I CONTENUTI DI BEIN SPORTS

In base all’accordo esteso, i clienti Foxtel continueranno ad avere accesso gratuito autenticato ai contenuti BeIN Sports, emittente dei media sportivi con sede in Qatar , attraverso l’app BeIN Sports Connec t. In cambio, Foxtel Media continuerà a rappresentare BeIN per le sue vendite pubblicitarie in Australia.

L’estensione è una buona notizia per Kayo Sports, la piattaforma di live streaming di Foxtel, che oltre a BeIN offre anche contenuti sportivi in diretta da ESPN. Grazie a questa serie di accordi, infatti, nel mese di maggio Kayo è riuscita a superare il milione di iscritti.

Il portfolio di contenuti di BeIN Sports per il territorio australiano include accordi con la English Football League (EFL) per la copertura della Carabao Cup, così come la Football League Championship (la seconda divisione calcistica inglese), il Sei Nazioni, oltre al tennis d’élite dell’ATP e dei tour WTA.

“Non abbiamo mai avuto più abbonati sportivi e BeIN Sports offre agli abbonati Foxtel e Kayo un’ampia scelta nel calcio europeo, nel rugby internazionale e nel tennis”, ha affermato Rebecca McCloy, direttore commerciale sportivo del Gruppo Foxtel. “Insieme alla nostra impareggiabile copertura degli sport australiani più popolari e al nostro impegno a lungo termine per gli sport femminili e sottorappresentati, la nostra partnership con BeIN Sports consolida la posizione del Gruppo Foxtel come sede dello sport in Australia.”