Lavazza diventa team partner di RoKit Williams racing

Il brand Lavazza diventa sponsor in occasione del “Gran Premio d’Australia”, debuttando in Formula 1 come official team partner di RoKiT Williams racing.

Il logo dell’azienda, leader mondiale nella torrefazione presente in oltre 140 Paesi, apparirà sulla livrea della monoposto FW43, nel box e nell’area hospitality della scuderia, oltre che sulle divise del team e sulle tute dei piloti, George Russell e Nicholas Latifi, di cui è già sponsor dal 2016.