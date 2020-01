Dal Pino nuovo Presidente Lega Serie A. Centrale l’appoggio/voto della AS Roma

Il manager lombardo Paolo Dal Pino è stato scelto come nuovo presidente della Lega Serie A. E’ stato eletto dall’assemblea dei 20 club-azionisti con 12 voti (di fatto uno in più della maggioranza semplice richiesta). Il tutto è avvenuto dopo 2 assemblee elettive andate a vuoto).

Classe 1962, milanese, Dal Pino ha iniziato la sua carriera nel 1986 in Fininvest, ma ha ricoperto ruoli di vertice fra editoria e telecomunicazioni, in Mondadori, Kataweb gruppo Espresso, Telecom, Seat Pagine Gialle, Pirelli e Wind.

Secondo quanto risultata all’agenzia Sporteconomy, Dal Pino è riuscito a superare l'”impasse”, soprattutto dopo il sostegno (nell’urna) anche di un top club come l’AS Roma (precedentemente schierato nel campo opposto). L’altro candidato Gaetano Miccichè (ex presidente) ha incassato solo 7 volti (oltre a una scheda bianca). Esce sconfitta la linea di Urbano Cairo (presidente del Torino FC), che, nelle ultime ore, ha sostenuto il top manager siciliano insieme a Inter, Sassuolo e Juventus.

Il primo dossier sul tavolo di Dal Pino è sicuramente il nuovo contratto per la trasmissione del campionato di Serie A.

Nonostante l’elezione la Lega calcio Serie A risulta ancora una volta spaccata in due tronconi, con Claudio Lotito (presidente SS Lazio) “regista” dell’intera operazione che ha portato alla vittoria di Dal Pino.