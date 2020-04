L’ARSENAL SBARCA SUL SOCIAL “TIK TOK” PER INTERCETTARE I PIU’ GIOVANI

(di Sejon Veshaj) – L’Arsenal Football Club ha lanciato un account ufficiale sulla piattaforma cinese di condivisione video TikTok, il social media più in crescita al mondo.

La scelta di sbarcare sul popolare social è stata dettata dall’espansione dei fan dei Gunners in Cina. A inizio anno infatti, il club londinese ha aperto un account ufficiale su Douyin, la versione cinese di “Tik Tok”.

Chris Harris, caporedattore dell’Arsenal Digital, ha dichiarato: “È un’ottima opportunità per raggiungere un pubblico nuovo e più giovane. I nostri fan sono sempre più affamati di interazione e intrattenimento e per questo riteniamo che sia un buon momento per iniziare”.

Il canale TikTok dei Gunners offrirà ai fan un accesso esclusivo sul mondo Arsenal mostrando contenuti inediti, la vita “dietro le quinte” dei giocatori della prima squadra e dello staff oltre a mini-serie esclusive, gol e festeggiamenti divertenti.

Rivela infine Harris: “Siamo stati incoraggiati dall’entusiasmo dei nostri giocatori che volevano essere coinvolti e con il loro aiuto stiamo creando contenuti esclusivi in linea con la natura unica di TikTok”.

Il club dell’Emirates Stadium non è l’unica società sportiva presenta sul social degli “short-video”. In Inghilterra a fare da apripista è stato il Liverpool di Jurgën Klopp, mentre in Europa e nel resto del mondo troviamo top team come l’AC Milan, il Corinthians e il Barcellona oltre al CIO (Comitato Olimpico Internazionale).

Per l’Arsenal numeri in crescita anche negli altri social con il club che vanta circa 70 milioni di follower tra Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, oltre alla recente novità degli “Arsenal Bot” sulle App di messagistica Telegram e Messanger.

TikTok è attualmente disponibile in oltre 150 Paesi e in 75 lingue, con una strategia mirata a far interagire fra loro gli utenti di tutto il mondo nella creazione di contenuti rilevanti, facendo leva soprattutto sulle nuove generazioni dei “millennials”.