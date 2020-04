L’EXPLOIT DI TIK TOK NEL MONDO DEL CALCIO. L’ANALISI EUROPEA DELLE “BIG FIVE”

(di Sejon Veshaj) – Dotarsi di profili social è ormai imprescindibile per qualsiasi squadra professionistica. Rendere partecipe i propri tifosi e interagire con loro permette al club di espandere il proprio marchio oltre i confini nazionali, di aumentare la sua reputazione e di accrescere notevolmente gli introiti economici derivanti dalle sponsorizzazioni.

Nell’ultimo anno ad attrarre l’attenzione dei reparti di marketing e media delle varie società sportive è stata un’App lanciata nel 2016 in Cina come Douyin e conosciuta nel resto del mondo come “Tik Tok”.

La crescita del social degli “short-video” è stata inarrestabile e oggi con oltre 500 milioni di utenti attivi sì colloca in terza posizione tra le App più scaricate al mondo, dietro solo a Facebook e Instagram.

Meme, creatività e video virali. Questi sono i tre capisaldi fondamentali di “Tik Tok”. Oltre ai video che ripropongono celebri goal di giocatori del passato o del presente dei club, vittorie, trofei conquistati e aneddoti vari, i fan hanno l’opportunità di accedere “dietro le quinte”, seguendo i loro idoli negli spogliatoi o in allenamento o mentre si cimentano nelle “challenge” più celebri della piattaforma, sfidando migliaia di follower in prove divertenti e originali. Il risultato è stato sorprendente, con alcuni giocatori divenuti vere e proprie star del web.

A convincere sempre più squadre a sbarcare sul social è stato l’exploit che Douyin ha avuto in Cina, con 150 milioni di utenti attivi e il conseguente desiderio di lasciare un ulteriore segno nel mercato asiatico, vitale per le casse di molte società.

I club di English Premier League e Bundesliga hanno da subito colto le opportunità di Tik Tok. Ad oggi infatti, sono otto le squadre ad aver aperto un account ufficiale in Premier (Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Leicester, Sheffield United, Watford e la new entry Arsenal) e sette in Bundesliga (Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Colonia, Hoffenheim, Wolsfburg, Schalke 04 ed Eintracht Francoforte).

Anche nella Liga spagnola stanno aumentando i club con un profilo ufficiale Tik Tok, trainati dalle due super potenze Barcellona e Real Madrid, attualmente le squadre con più follower al mondo (3,9 milioni di seguaci per il club catalano e 2,1 milioni per i blancos).

La Serie A e la Ligue 1 sono invece rimaste attardate, con alcuni club che attendono ulteriori valutazioni circa l’effettiva redditività del social (Juventus su tutte).

In Italia le squadre a dotarsi recentemente di un account ufficiale sono state l’Inter, la Roma, il Cagliari Calcio, la Fiorentina, il Napoli e ultima in ordine di tempo, il Milan. Solo tre i club che hanno scelto Tik Tok in Ligue 1, i campioni in carica del Paris Saint Germain, il Monaco e l’Olympique de Marseille.