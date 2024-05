Ad Economia UniRoma Tor Vergata il Workshop sull’AI nel calcio

Ieri si è tenuto, nella sala del consiglio della facoltà di Economia Tor Vergata, Università di Roma Tor Vergata, il Workshop “AI applicata al calcio: sviluppi e scenari della nuova rivoluzione digitale” organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media e dal Master Universitario Marketing e Management dello Sport in collaborazione con il corso “Crossmedialità nella Sport Industry”. Durante il pomeriggio interventi e testimonianze di managers ed esperti del settore hanno fornito un’interessante panoramica su come l’hashtag#AI sta impattando sul mondo dello hashtag#sport, e in particolare quello del hashtag#calcio, non solo dal punto di vista comunicativo ma anche (e soprattutto) analitico, strategico e di hashtag#engagement dei hashtag#fan.

Tra i relatori il Prof. Sergio Cherubini, Presidente, Master Universitario Marketing e Management dello Sport, Marcel Vulpis, Direttore Responsabile, Sporteconomy.it, Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Geo Ceccarelli, Chief Information Officer, Marimo, Francesca Buttara, Consulente strategica in Relazioni Istituzionali e Comunicazione e Roberto Ciccioli, Consulente strategico.

“L’AI e le sue applicazioni stanno di fatto configurando il futuro, nostro, delle nostre imprese, della società nel suo complesso” afferma la Direttrice dei Masters promotori della giornata, prof.ssa Simonetta Pattuglia […] “Lo sport è uno dei settori industriali che da sempre anticipa trend e tecnologie disruptive. Anche stavolta prende al volo il cambiamento e lo implementa, soprattutto nel calcio. La sfida sarà di bilanciare le innovazioni dell’AI con la gestione responsabile dei rischi connessi alla privacy e alla sicurezza dei dati. E per i consumatori-fan sarà la responsabilizzazione di comportamenti e azioni sulle piattaforme”.

“I miglioramenti tecnologici hanno avuto, in questi ultimi anni, un grande impatto sulla gestione e sviluppo dello sports-entertainment. L’avvento dell’Intelligenza Artificiale rappresenta, senza dubbio, una nuova era di cambiamento. L’AI infatti può potenziare il valore dei marchi dei club, delle leghe o in generale dei diversi player, aumentare i profitti per gli sponsor, apportare efficienza alla pubblicità durante le trasmissioni e migliorare il coinvolgimento dei fan.” Conclude il Dott. Marcel Vulpis.