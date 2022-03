Iterpro nuovo partner della Benetton rugby

Benetton Rugby ha comunicato ufficialmente di aver accolto tra i propri partner scientifici Iterpro.

Iterpro è un’azienda tecnologica che fornisce soluzioni digitali per gestire, integrare e centralizzare i dati delle organizzazioni sportive, trasformandoli in informazioni strategiche. Iterpro combina scienza sportiva, finanza e ingegneria informatica per fornire alle aziende sportive un’ecosistema digitale all’avanguardia e supportare il processo decisionale.

Una partnership che fornirà al club biancoverde una piattaforma di data management per la gestione delle prestazioni degli atleti e operazioni dei club. Benetton Rugby utilizzerà il software di Iterpro con l’obiettivo di centralizzare l’informazione chiave per la gestione delle prestazioni e salute dei giocatori, e creare un asset strategico a lungo termine per il club. La piattaforma di Iterpro supporterà i biancoverdi a migliorare la condivisione delle informazioni ed i processi di lavoro, ottimizzazione delle prestazioni, riduzione del rischio di infortuni e profilazione giocatori.

Inolte, lo staff di Benetton Rugby potrà pianificare, gestire, condividere e analizzare programmi di allenamento, processi di recupero degli infortunati, diagnosi e trattamenti fisioterapeutici, così come potenziare la comunicazione con i propri atleti attraverso un’app dedicata.

Iterpro, in quanto partner scientifico dei Leoni, oltre ad essere visibile su tutti i canali digital di Benetton Rugby, sarà presente anche sull’intera declinazione comunicativa cartacea ed allo Stadio Monigo più precisamente sui led pubblicitari a bordocampo e sul maxischermo.

Alberto Botter, preparatore fisico responsabile dell’area scientifica di Benetton Rugby: “Iterpro rappresenta uno dei sistemi più completi ed avanzati per la raccolta, analisi e gestione dei dati medico/fisioterapici, fisici e tecnico-tattici. Finalmente, grazie a questo strumento, abbiamo la possibilità di integrare e gestire in un’unica piattaforma digitale tutti i dati di nostro interesse provenienti da tutti i dipartimenti del nostro club. La piattaforma fornisce in modo semplice e intuitivo informazioni utili ad ottimizzare la performance dei nostri atleti ma soprattutto a limitare la probabilità di infortunio, migliorando quindi il processo decisionale di tutto lo staff. Siamo quindi molto entusiasti di aver iniziato questa partnership con Iterpro che rappresenta un’eccellenza italiana nella gestione e integrazione di dati e permette di limitare il gap tra pratica e scienza in ambito sportivo”

Marco Savino, CEO & Fondatore di Iterpro: “E’ entusiasmante lavorare con Benetton Rugby Treviso, un gigante del rugby molto lungimirante con una chiara e solida visione riguardo all’innovazione e alla sua applicazione. Siamo orgogliosi di contribuire ai loro piani di sviluppo e supportare lo staff ogni giorno con la nostra tecnologia all’avanguardia.”