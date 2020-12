LaLiga, a breve pronta un’applicazione per i fan “internazionali”

(di Alessandro Presta) – Secondo quanto riporta il portale online “Sportbusiness”, il massimo campionato spagnolo (LaLiga) sta per lanciare “LaLiga Xtra”, un’app mobile in abbonamento per i fan internazionali. In particolare, l’applicazione vuole essere distribuita in circa 70 paesi mediorientali e africani, per poi inserirsi in altri mercati (Europa e Asia-Pacifico).

L’app è stata sviluppata dalla società di tecnologia mobile “Mondia” e sfrutta il servizio di telecomunicazioni di Orange (impresa di telecomunicazione francese).

Mondia si descrive come una società specializzata in marketing e distribuzione di contenuti digitali. Con sede a Dubai, i suoi clienti includono grandi gruppi tra cui Disney, Nintendo, Sony e Universal. Il ruolo dell’azienda nel progetto riguarda lo sviluppo e la manutenzione dell’applicazione. Inoltre, gli spetta anche la gestione della parte marketing dell’app per i consumatori, il controllo dei pagamenti e l’organizzazione di eventuali integrazioni tra LaLiga e Orange.

Per Paolo Rizzardini (direttore commerciale di Mondia) il vero punto di forza è determinato dalla loro capacità di creare soluzioni “end-to-end” (uno dei principi della progettazione delle reti di computer) e operare in diversi mercati internazionali.

Parlando del lancio dell’app, Óscar Mayo, responsabile commerciale, marketing e sviluppo internazionale di LaLiga, ha dichiarato: “Questa è un’impresa entusiasmante tra due organizzazioni con una vasta portata globale e il desiderio di costruire comunità di tifosi di calcio attraverso contenuti coinvolgenti. Vogliamo intrattenere i fan per tutta la settimana, non solo durante i 90 minuti di una partita, e siamo convinti che LaLiga Xtra ci riuscirà“.

LaLiga Xtra è stata pensata per offrire contenuti esclusivi tra cui video, immagini, articoli, infografiche, informazioni sugli incontri, sui giocatori e club. Ma non è tutto, nell’applicazione saranno presenti anche giochi in cui si potrà interagire con altri utenti grazie alle chat. Gli abbonamenti saranno disponibili su base giornaliera, settimanale o mensile e sarà possibile accedere ai contenuti (disponibili in più lingue) tramite pc, dispositivi mobili e tablet.