La valutazione di Fanatics raggiunge i 27 miliardi di dollari dopo l’ultimo round di finanziamento

(di Emanuele de Laugier) – Secondo il Wall Street Journal, la valutazione della piattaforma sportiva digitale Fanatics ha raggiunto i 27 miliardi di dollari dopo l’ultimo, nonché più grande della sua storia, round d’investimenti da 1.5 miliardi di dollari.

Il finanziamento è stato fatto dalle società BlackRock, Fidelity e MSD Capital, di proprietà di Michael Dell, che si sono unite ai precedenti investitori che includono: l’azienda di private Equity statunitense Silver Lake, il rapper Jay-Z e la sua compagnia d’intrattenimento Roc Nation, il conglomerato giapponese SoftBank e Todd Boehly, proprietario di Eldridge.

Il round di finanziamento è arrivato il mese dopo che Fanatics, insieme a degli investitori privati (Jay-Z, Lil Baby e Meek Mill, le influencer Charlie e Dixie D’Amelio e Maverick Carter), ha acquistato per 250 milioni di dollari il marchio d’abbigliamento vintage Mitchell & Ness da Juggernaut Capital Partners.

Questo non è stata l’unica espansione nell’ultimo anno da parte della piattaforma sportiva digitale. Infatti, nel settembre 2021, Fanatics ha creato Candy Digital, nuova divisione relativa agli NFT (non fungible token) della sua società valutata 1.5 miliardi di dollari, ed ha anche avviato un’attività per progettare, produrre e distribuire figurine per diverse proprietà sportive, tra cui la Major League Baseball (MLB) e la National Basketball Association (NBA) e la National Football League Players Association (NFLPA). L’azienda, chiamata Fanatics Trading Cards, ha una valutazione di 10.4 miliardi di dollari.

Inoltre, il gennaio scorso, la piattaforma sportiva digitale ha acquistato per 500 milioni di dollari la società di carte collezionabili “Topps”, per ottenere i suoi diritti di licenza sia per le figurine fisiche sia per quelle digitali (equivalenti agli NFT).

L’azienda guidata da Michael Rubin ha effettuato una serie di assunzioni per supportare le nuove divisioni create, tra cui l’ex dirigente dei Los Angeles Dodgers (MLB) Tucker Kain e Matt King, ex amministratore delegato di FanDuel, incaricato di dirigere il settore delle scommesse sportive e dell’iGaming.

Per merito di tutti questi investimenti il valore di Fanatics è più che raddoppiato nell’ultimo anno, visto che la piattaforma sportiva digitale era stata valutata 12.8 miliardi di dollari nel marzo 2020.

Secondo il New York Post, una delle prossime mosse di Rubin sarà la quotazione in borsa di Fanatics, cosa che non avverrà, tuttavia, prima del prossimo anno.