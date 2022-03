La Stella Rossa (Serbia) non rinuncia a Gazprom, main sponsor di maglia dal 2010

La guerra russo-ucraina sta producendo forti ripercussioni nel mondo del calcio. Dopo l’esclusione della Russia dalle competizioni internazionali, l’UEFA ha scelto di sospendere la partnership con Gazprom, sponsor della Champions League e di Euro2024.

Sul fronte dei club lo Schalke 04 (team di Bundesliga2) ha deciso di porre fine al rapporto sempre con Gazprom. Un altro club sponsorizzato dal colosso russo dell’energia è la Stella Rossa di Belgrado, che invece manterrà il legame con il marchio (main sponsor di maglia) – nella foto una immagine di archivio.

Il presidente della Stella Rossa, Zvezdan Terzic, ha spiegato questa decisione in controtendenza al quotidiano britannico Daily Mail: “Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta e speriamo che non arrivino mai. Gazprom è sponsor principale del club dal lontano 2010, quando abbiamo rischiato di sparire per i debiti. Dobbiamo essere sinceri: il punto è che, se non ci fosse Gazprom, probabilmente non ci sarebbe più la Stella Rossa. Non approviamo quello che FIFA e UEFA hanno fatto nei confronti del calcio russo. C’è un’isteria anti-Russia in Europa al momento…“.