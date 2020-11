Argentina: Mapei è il nuovo Main Sponsor del Club Atlético Lanús

(di Daniele Caroleo) – Il Club Atlético Lanús, celebre polisportiva argentina la cui squadra calcistica partecipa alla Primera Division, ha recentemente annunciato la partnership con Mapei, leader nella produzione di materiali chimici per l’edilizia.

Con questo accordo il brand Mapei diventa il “Main Sponsor” del club granata ed il suo marchio verrà applicato sul fronte e sul retro delle casacche ufficiali del Lanús. Oltre ad apparire negli appositi spazi pubblicitari all’Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, meglio noto come La Fortaleza, e al campo di allenamento della squadra.

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei risulta essere uno dei principali produttori di adesivi, sigillanti e prodotti chimici per l’edilizia, per i pavimenti e per i rivestimenti. In Italia, in ambito sportivo, ha legato il suo nome all’Unione Sportiva Sassuolo Calcio, di cui è proprietario e sponsor principale sia della squadra maschile che di quella femminile. Inoltre, l’impianto sportivo, sito nella città di Reggio Emilia, dove il club neroverde disputa le sue partite casalinghe è intitolato “Mapei Stadium – Città del Tricolore”. Così come il centro sportivo (inaugurato nel 2019) della squadra, che ha assunto il nome di “Mapei Football Center”. In Argentina, invece, l’azienda ha iniziato la sua attività nel 1999 con il nome di “Mapei Argentina S.A.”, grazie alla quale esporta i propri prodotti in tutta l’America Latina.