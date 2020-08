La Pro Sesto in Lega Pro parte dal rebranding del logo

Il nuovo logo della Pro Sesto calcio quest'anno di nuovo in Lega Pro

La Pro Sesto 1913 ha presentato nei giorni scorsi la nuova stagione (con al centro il progetto di “rebranding“) che la vedrà presente in Lega Pro dopo 10 anni dall’ultima apparizione.

Presenti all’evento il presidente biancoceleste Gabriele Albertini, l’AD Mauro Ferrero e il nuovo vicepresidente Amedeo Mangili.

Ferrero ha dichiarato: “Sicuramente stiamo ancora prendendo coscienza di quello che siamo riusciti a fare. Immediatamente dopo aver tagliato il traguardo siamo stati coinvolti in tante cose da preparare. Abbiamo lavorato perché lo stadio fosse a norma: ci sono stati pesanti investimenti, anche per quanto riguarda il centro sportivo. Lo stadio (Breda di Milano, nda) ha ricevuto l’ok dalla apposita commissione. Albertini ha già provveduto alla iscrizione al campionato di Serie C…Il nostro progetto è costruire una squadra anche fuori dal campo da calcio. Abbiamo lavorato con l’amministrazione comunale e con tante aziende che hanno supportato il nostro progetto e grazie a questa organizzazione siamo arrivati fino qua. La Pro Sesto vuole aggregare istituzioni e imprese per progetti importanti. Abbiamo voluto dimostrare che si possono fare anche i fatti e lo dimostreremo a tutte le società che vorranno stare con noi. Da quando iCom Sport Group è entrato nel progetto abbiamo avuto una spinta decisiva“.

Emanuele Bucci, che ha curato il rebranding della Pro Sesto ha spiegato: “Questa è solo una parte del rebranding. Andremo ad innalzare sempre di più l’immagine della Pro Sesto. Si cerca di andare sempre più verso la professionalità, anche per l’esperienza dei calciatori e dei tifosi L’idea del logo (nella foto in primo piano, nda)? Ringrazio l’azienda Santi e Santi, volevamo modernizzare. La R e la O dovrebbe essere il calcio ad un pallone ma in un modo sottile“.

L’ambizione del gruppo dirigente della Pro Sesto, da quest’anno in Serie C, è diventare nel tempo il 3° club dell’area metropolitana di Milano (la squadra biancoceleste giocherà infatti allo Stadio Breda – Milano).