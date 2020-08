Joma: il Villarreal CF presenta le nuove divise per la stagione 2020/21

La maglia della stagione 2020/21 di Joma Sport per il Villarreal CF

Il Villarreal CF ha presentato ufficialmente le nuove divise per la prossima stagione 2020/21. Il marchio sportivo Joma, sponsor tecnico de club, ha sviluppato tre differenti divise, con le quali il “Submarino amarillo” giocherà nella massima categoria del calcio spagnolo. La collezione ufficiale Joma della stagione 2020/21 sarà disponibile da lunedì 20 luglio in tutti i propri store ufficiali e sul proprio e-commerce.

La prima maglia, quella che il club utilizzerà in occasione delle partite casalinghe, sarà ovviamente tutta di colore giallo, la seconda è blu con i dettagli di colore giallo, mentre la terza combina il colore raspberry con il turchese.

Joma ha realizzato una maglia gioco che mantiene i segni distintivi del Villarreal CF (club della Primera Division iberica) utilizzando il colore giallo come colore esclusivo nella prima divisa. Le novità a livello cromatico sono state introdotte sicuramente nella terza maglia da gioco, nella quale si combinano il raspberry e il turchese. Il tessuto in cui sono realizzate le maglie è un poliestere jacquard rigato che, unitamente al doppio colletto, conferisce un segno distintivo a tutta la collezione 2020/2021.

Le maglie sono prodotte in poliestere, una fibra che si caratterizza per la sua qualità ed elasticità, oltre che per la sua ottima resistenza e comfort.