E’ il giorno di Dan Friedkin: sarà il 25° presidente nella storia dell’AS Roma

Questa mattina il magnate texano Dan Friedkin formalizzerà l’acquisto della Roma con le firme dei legali a Londra (studio Chiomenti) e a Roma (studio DLA Piper). Diventerà ufficialmente il 25° presidente giallorosso. Come anticipato dal Corriere dello Sport sarà Dan il patron (e non come ipotizzato il figlio Ryan), che però farà parte del board insieme ai manager del gruppo Marc Watts (braccio destro in tutte le attività di Friedkin), Eric Felen Wiliamson III, Brian Walker e Analaura Moreira Dunkel. Il nuovo consiglio di amministrazione sarà convocato entro 5 giorni dal “closing”. Il prezzo complessivo dell’operazione sarà come previsto di 591 milioni di euro.