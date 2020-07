La partnership tra Nike e i campioni di rugby francesi proseguirà fino a tutto il 2025

Infront, società di Wanda Sports Group e partner esclusivo per il marketing di Stade Toulousain, club di rugby del campionato Top 14, ha mediato il rinnovo dell’accordo di partnership tra Nike e la controparte francese. Il colosso dell’abbigliamento sportivo continuerà ad essere fornitore ufficiale del club fino al termine della stagione 2025.

Grazie a questa partnership, il logo “swoosh” del brand continuerà ad apparire per altri cinque anni su tutte le maglie per le partite in casa e in trasferta, nelle collezioni in edizione limitata e sull’abbigliamento per i tifosi. Creando un’identità culturale, i due partner raccontano una storia autentica di ottima collaborazione, improntata alla fiducia, cominciata già negli anni Novanta.

Infront ha riallacciato i rapporti tra Nike e Stade Toulousain nel 2017/18 dopo che, nel 2013, i partner avevano interrotto una collaborazione durata 23 anni.

Jean-François Jeanne, Managing Director di Infront France, ha dichiarato: “Nike e Stade Toulousain sono due dei nomi più importanti nel rugby e nello sport in generale, e sono fatti l’uno per l’altro. Entrambi sono famosi per le loro doti di eccellenza e innovazione. Siamo orgogliosi di far parte di questa avventura congiunta e continueremo ad attingere alla nostra esperienza per contribuire al successo di entrambi i marchi.” (fonte: Infront Sports)