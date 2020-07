Nuovo back jersey sponsor per l’Hellas Verona: è l’app del bere a domicilio Winelivery

Stasera l’Hellas Verona scenderà in campo contro il Parma (al Bentegodi a partire dalle ore 21:45) con un nuovo back jersey sponsor: Winelivery, il primo servizio italiano di consegna di vino, birra, ghiaccio e soft drink a domicilio. Winelivery, l’app per bere, è una realtà relativamente giovane, nata nel 2016, che ha rivoluzionato il settore del Wine&Beverage mettendo una vera e propria enoteca a disposizione di tutti coloro che desiderano ricevere a casa propria una bottiglia di vino o un drink alla temperatura ideale, in meno di trenta minuti dall’ordine e senza spese extra di consegna. Winelivery è sbarcata anche a Verona (CLICCA QUI per scaricare l’app) e ha puntato sull’Hellas e in particolare sulla maglia indossata dai ragazzi di mister Juric.

«Sono un grande appassionato di calcio e dei momenti belli che il calcio sa creare, tantissimi dei nostri clienti sono esattamente come me: amano godersi la partita davanti alla TV, magari in compagnia di una bella birra ghiacciata condita con le emozioni da cardiopalma che le nostre squadre del cuore sanno regalarci – afferma Giovanni Roberto, Founder e Deputy CEO di Winelivery – dalla comprensione di quanto una partita sia in effetti, per alcuni di noi, un piccolo piacere della vita nasce la partnership con Hellas Verona: la città del vino ed i suoi tifosi rappresentano da sempre un esempio di entusiasmo ed eccellenza, due punti cardine anche del servizio Winelivery».