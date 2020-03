La macchina del fango sulla senatrice Sbrollini, da sempre impegnata nel mondo dello sport

Pubblichiamo un comunicato “firmato” dalla senatrice Daniela Sbrollini (ItaliaViva) al centro di una sgradevole “macchina del fango” da parte di alcuni avversari politici che hanno voluto coinvolgerla in un presunto audio/video sul tema del Coronavirus. La parlamentare del gruppo di Matteo Renzi da sempre è impegnata nel mondo dello sport e del sociale.

SBROLLINI (IV) PAESE IN QUARANTENA MA C’È CHI HA TEMPO DI COSTRUIRE FAKE NEWS SUL MIO AUDIO.

“Le false notizie che continuano a circolare su un mio audio whatsapp mi costringono a fare alcune precisazioni:

1) l’audio è mio e l’ho inviato ieri su una chat privata, alla quale partecipano diversi amici e simpatizzanti di Vicenza e provincia. 2) Nell’audio riferisco del mio intervento in aula mercoledì scorso sull’emergenza Coronavirus e del contenuto dell’intervento della Senatrice Elena Cattaneo sulla necessità di contenimento del contagio, definito “esponenziale nelle prossime due/tre settimane”. Il tutto a mero titolo informativo dell’attività d’aula in Senato.

3) L’audio è stato evidentemente trasmesso da qualcuno dei partecipanti alla chat e successivamente diffuso in maniera strumentale.

4) Non ho mai attribuito a chicchessia, tantomeno alla Ministra Azzolina, l’audio in questione, né ho mai inteso porre in circolazione una fake news, attesi la genesi, il contenuto e i destinatari del messaggio.

Evidentemente, qualcuno ha inteso manipolare l’intera vicenda, strumentalizzandola al solo scopo di screditare la mia persona. Considero tale fatto un’operazione di sciacallaggio, in un momento delicatissimo per il nostro Paese, nel quale tutti dovremmo concorrere a creare uno spirito unitario di fiducia nell’operato del Governo, la cui azione trova generale apprezzamento tra le forze politiche, che stanno offrendo la loro collaborazione con unitarietà di intenti. Ciò detto, auspico che cessi l’attacco denigratorio attuato nelle ultime ore, significando che, in difetto, mi vedrò costretta, mio malgrado, a tutelare la mia immagine in sede giudiziaria”, così in una nota la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini.