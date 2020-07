La Lazio in trasferta a Napoli a caccia dei tre punti per inseguire il sogno scudetto

Divise da un numero significativo di punti nel campionato in corso, Napoli-Lazio è una sfida sempre avvincente, che diventa ancora più interessante quando, come in questo caso, arriva alla fine della stagione, nell’ultima giornata di questo imprevedibile e irripetibile – almeno questa è la speranza – campionato.

Le quote Napoli Lazio tengono conto del posizionamento in classifica sia per la corsa allo scudetto, sia per la qualificazione per l’Europa, con la Lazio che ha sicuramente mostrato più tenuta durante tutta la stagione, ma che ora sembra cedere alla stanchezza.

Lazio-Napoli dell’11 gennaio 2020 ha incoronato vincitrice la Lazio in casa per 1 a 0, con goal di Immobile quasi allo scadere del secondo tempo, il Napoli perciò non potrà che cercare di ribaltare con forza il risultato dell’andata, sfruttando anche il fattore campo, per quanto azzoppato dalle norme di distanziamento fisico che impongono di giocare a porte chiuse.

Rispetto alla vittoria finale dello scudetto, le quote di Napoli e Lazio risentono molto della Juventus lanciata alla conquista del trentaseiesimo scudetto, che ha ripreso la cavalcata da grande favorita dopo la sosta forzata dovuta al coronavirus.

Convinti che nel calcio non sia (quasi) mai detta l’ultima parola fino alla fine, la Lazio è comunque data tra 15.00 e 20.00.

Bisognerà capire se la forma fisica, che a questo punto della stagione ha cominciato a latitare un po’ per tutte le squadre ma in modo più evidente che per altre per i biancocelesti, permetterà di coltivare alte ambizioni.

Il Napoli, nemmeno considerato dai bookmaker per lo scudetto ma giustamente ambiziosa su altri fronti, punta con decisione a un posto nell’Europa che conta: non la Champions, che sembra fuori portata, ma almeno l’Europa League, una competizione difficile, capace di dare soddisfazioni a una squadra tecnica e fantasiosa come quella partenopea che è stata comunque tra le eccellenti sorprese in Europa degli ultimi anni.

Per la Lazio la sfida sarà cercare di tenere in difesa contro un Napoli sempre pericoloso, soprattutto nella propria città. Quella che era la miglior compagine del campionato ha infatti subito un numero significativo di reti nelle ultime partite, segno che la benzina è quasi finita e la lucidità scarseggia per le Aquile, per cui le quote di Napoli-Lazio saranno tutte da valutare e giocare anche per quanto riguarda le previsioni sui goal, fatti e incassati: è davvero molto difficile che una sfida così spettacolare finisca a reti inviolate.