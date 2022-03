La FIT rinnova l’accordo con Mapei per la fornitura della pavimentazione dei campi da tennis

(di Emanuele de Laugier) – La Federazione Italiana Tennis (FIT) ha annunciato il rinnovo del contratto con Mapei per la fornitura della pavimentazione per i suoi campi da gioco.

La multinazionale italiana realizzerà per la FIT campi da tennis con una resina acrilica multistrato, omologati dalla ITF (International Tennis Federation), per le competizioni indoor, outdoor e per gli eventi temporanei.

Mapei creerà le pavimentazioni dei campi da tennis sia ex novo che applicandole su superfici già esistenti.

I campi prodotti dall’azienda di proprietà della famiglia Squinzi verranno utilizzati dalla FIT per le competizioni professionistiche, agonistiche ed amatoriali.

Questa partnership conferma Mapei come una delle aziende più importanti del mondo per le pavimentazioni sportive. La multinazionale italiana ha incominciato a farsi un nome dopo aver realizzato la pavimentazione delle piste di atletica per le Olimpiadi di Montréal (Canada) del 1976.

Secondo i dati del 2019, Mapei possiede 83 stabilimenti produttivi in 36 paesi diversi con oltre 10.500 dipendenti.