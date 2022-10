La Fiorentina rinnova la partnership con PlanetPay365 per la stagione 2022/2023

La Fiorentina rinnova anche per il 2022/2023 la partnership con PlanetPay365, piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, che sarà ancora Official Value-Added Services Partner del club. La nuova sinergia, si legge in una nota del club, verrà inaugurata ufficialmente domani nel posticipo di Serie A tra Fiorentina e Lazio. In occasione della partita verrà svelato il concorso “Tag & Win” – pensato per i tifosi viola e i clienti del marchio – con il quale ogni settimana verranno messi in palio premi brandizzati del club (dalle maglie ai biglietti per le partite). L’iniziativa proseguirà fino al 15 aprile 2023 e terminerà con la speciale estrazione finale. Sono inoltre previste campagne di social media marketing sui canali ufficiali del club.

“Il rinnovo della collaborazione ci consentirà di continuare a lavorare con un brand che ha il nostro medesimo spirito innovativo e la nostra stessa visione del futuro”, ha dichiarato Enrico Peruzzo, Revenue Manager della Fiorentina. “Il rinnovo della sponsorizzazione sarà strategico per la crescita del nostro brand”, ha aggiunto Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365. “Il club viola si contraddistingue per una fan base di tifosi molto calorosa e particolarmente vicina alla squadra; per questo nel corso della stagione svilupperemo una serie di attività congiunte di engagement dedicate ai supporter della Fiorentina”.