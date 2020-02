L Football e UniCredit presentano “Il Calcio delle Donne”

Appuntamento il 24 febbraio alle ore 9:30 all’UniCredit Tower Hall a Milano

Istituzioni, società, aziende e protagoniste, per la prima volta tutti insieme. È “Il Calcio delle Donne”, convegno promosso da L Football, il primo e unico Web Magazine in Italia dedicato al calcio femminile, in collaborazione con UniCredit. L’appuntamento è in programma lunedì 24 febbraio dalle ore 9.30 all’UniCredit Tower di Milano.

L’intento dell’iniziativa è quello di riunire gli stakeholder del movimento al fine di dare vita a un dibattito concreto nel giorno in cui, a Roma, all’ordine del giorno del Consiglio federale è previsto il confronto sul professionismo.

La prima sessione è dedicata alle Istituzioni. Uefa, Divisione Calcio Femminile e Associazione Italiana Calciatori insieme all’onorevole Tommaso Nannicini faranno il punto sullo stato di avanzamento dell’emendamento proposto nella legge finanziaria in riferimento non solo al calcio ma anche alle altre discipline sportive grazie alla presenza di Consuelo Mangifesta.

Nella seconda sessione Juventus, Fiorentina, Milan, Roma, Sassuolo, Inter e Brescia, con l’avvocato Marco Di Siena, daranno invece voce alle esigenze delle società.

La terza sessione vedrà coinvolte alcune tra le primarie aziende nazionali e internazionali – Visa Europe, Mars Italia, la Rinascente, Puma e Sky Sport – coinvolte nel calcio femminile per comprendere le reali esigenze di un sistema alla ricerca della sua auto-sostenibilità economica.

Nella quarta e ultima sessione, la parola passerà alle protagoniste. Calciatrici e allenatrici diranno la loro sulle tematiche affrontate nel corso della mattinata.

Nel corso dei lavori verranno presentate anche due ricerche a cura rispettivamente di Stage Up/Ipsos e Nielsen.

“Il Calcio delle Donne è alla prima edizione e per questo un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno accettato il nostro invito”, dichiara Tiziana Pikler, direttrice di L Football, “fin dalla sua nascita L Football ha avuto una mission ben chiara: essere dalla parte delle protagoniste. Questa iniziativa è nata dalla medesima esigenza, in un momento chiave per la disciplina che deve saper sfruttare il periodo di grande notorietà che sta vivendo nel nostro paese per provare a ridurre finalmente il gap che la separa dalle altre maggiori nazioni europee”.

“Siamo orgogliosi di ospitare la prima edizione dell’evento Il calcio delle Donne”; dichiara il Presidente di UniCredit Cesare Bisoni. “Promuovere l’uguaglianza di genere e l’inclusione migliora il benessere dei singoli e rende nel lungo periodo più sostenibile la strategia di business”.

PROGRAMMA

Ore 9.30-10,30 Accreditamento e welcome coffee

Ore 10.30-10.40 Introduzione ai lavori a cura di Cesare Bisoni, Presidente UniCredit

Ore 10.40-11.00 SESSIONE I. ISTITUZIONI

Relatori: Michele Uva, Vicepresidente Uefa

Tommaso Nannicini, Senatore della Repubblica

Fabio Appetiti, Relazioni Istituzionali Associazione Italiana Calciatori

Katia Serra, Consigliere Divisione Calcio Femminile Figc

Consuelo Mangifesta, Direttore Lega Volley Femminile

Modera: Gaia Piccardi, Corriere della Sera

Ore 11.00-11.15 Presentazione “Azzurre protagoniste di spettacolo e diritti. I dati Sponsor Value sull’impatto della Nazionale Femminile” a cura di Eva Sacchi, Senior Researcher Ipsos

Ore 11.15 -11.45 SESSIONE II. SOCIETA’

Relatori: Stefano Braghin, Direttore Generale Juventus Women

Luca Pacini, Segretario Generale Fiorentina Women

Elisabet Spina, Responsabile Prima Squadra AC Milan

Carlo Stigliano, Direttore organizzativo femminile e scuola calcio AS Roma

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato US Sassuolo

Ilaria Pasqui, Responsabile calcio femminile FC Internazionale Milano

Giuseppe Cesari, presidente Brescia Calcio Femminile

Marco Di Siena, Avvocato

Modera: Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore

Ore 11.45-12.00 Presentazione “Women in Sport” a cura di Marco Nazzari, MD Europe & Middle East Nielsen Sports

Ore 12.00-12.30 SESSIONE III. MARKETING

Relatori: Adrian Fontana, Direttore Marketing Visa Europe

Paola Donelli, Direttore Marketing e Trade Marketing Confectionery Mars Italia

Marta Marchi, PR Manager Hyundai Italia

Alessandra Frum, Direttore Comunicazione la Rinascente

Sandro Incerti, Sports Marketing Manager Puma Italia

Federico Ferri, Direttore Sky Sport

Andrea Vidotti, Manager sportivo

Andrea Scalco, Avvocato

Modera: Mario Giunta, Sky Sport 24

Ore 12.30-12.50 SESSIONE IV. PROTAGONISTE

Relatrici: Carolina Morace, allenatrice, avvocato

Betty Bavagnoli, AS Roma

Ilaria Mauro, Fiorentina Women

Michela Cambiaghi, US Sassuolo

Chiara Marchitelli, FC Internazionale Milano

Ilaria Lazzari, Hellas Verona Women

Martina Angelini, commentatrice televisiva

Modera: Alessandra Bocci, Gazzetta dello Sport

Ore 12.50-13.00 Conclusioni a cura di Tiziana Pikler (nella foto sotto insieme alla calciatrice Sara Gama), Direttrice L Football

L Football, online dal 2012, nasce da un’idea di Giuseppe Berardi founder anche del sito Sport Business Management. Oggi è il primo e unico web magazine presente in Italia interamente dedicato al calcio femminile. La linea editoriale è incentrata sui grandi eventi e sui principali campionati calcistici femminili. Ampio spazio viene dedicato alle protagoniste, le calciatrici, alla Serie A, alla Nazionale ma soprattutto al calcio estero. Nel 2019, anno in cui si è disputata la Coppa del Mondo di calcio femminile, L Football ha ottenuto quasi 1 milione di visualizzazioni di pagine, con un incremento dell’80% rispetto all’anno precedente. Una crescita che ha interessato anche i social network. L Football è presente su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube e può vantare un alto tasso di engagement e una media reach molto elevata. Su Instagram la media delle visualizzazioni delle stories è circa il doppio rispetto a un account con lo stesso numero di follower. Dalla stagione 2017-2018 è stato istituito il premio Top Player of the Year, un contest che premia le migliori calciatrici che settimanalmente si distinguono nelle giornate di campionato. A votare la giocatrice più brava dell’anno sono i fan della pagina Facebook. Tra le diverse iniziative di successo promosse dal team di L Football, composto da una dozzina di persone, all’inizio della stagione 2018-2019 è stato ideato, prodotto e lanciato “FantaWomen”, il primo gioco in Italia ispirato al fantacalcio sulla Serie A femminile che ha riscosso fin da subito un notevole successo in termini di partecipazione da parte degli appassionati di calcio femminile e non solo.