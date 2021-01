KONAMI SI ASSICURA NUOVAMENTE I DIRITTI DELL’ASIAN FOOTBALL CONFEDERATION

(di Leonardo Zermo) – Grazie alla mediazione di FMA (Football Marketing Asia), il colosso dei videogiochi Konami ha rinnovato ed espanso l’accordo per possedere i diritti di sponsorizzazione e le licenze dell’AFC (Asian Football Confederation) nel triennio 2021-2024.

La casa di videogame giapponese manterrà la sponsorship e le licenze dell’Asian Football Confederation per i prossimi tre anni, assicurandosi anche i diritti sulle Qualificazioni Asiatiche per la Coppa del Mondo in Qatar del 2022, sulla Coppa d’Asia 2023 e sulla AFC Champions League, la massima competizione continentale d’Oriente.

La Konami, così, mantiene delle importanti licenze fino al 2024, a discapito della concorrenza. Gli amanti degli e-sports, infatti, potranno giocare le competizioni sopra citate con il massimo realismo e tutti i diritti solo sul videogioco calcistico targato Konami, ossia PES (Pro Evolution Soccer), e per esempio non su FIFA.

Il videogame Pro Evolution Soccer (PES), dunque, si aggiudica delle nuove competizioni licenziate, che vanno aggiunte a Serie A, Serie B, Ligue 1, Ligue 2, Liga NOS, Super Lig, Premier Liga, Eredivisie, Jupiler Pro League, Superliga, Scottish Premiership in Europa, al campionato brasiliano (prima divisione e seconda divisione), argentino, cileno e colombiano in Sudamerica, al campionato cinese e thailandese in Asia e al Campionato Europeo che si disputerà nel 2021. La AFC Championship, già presente nel gioco, sarà aggiornata.