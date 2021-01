IL BARCELLONA RINNOVA CON SERVETO, SARA’ SPONSOR DI TUTTE LE SQUADRE PRO DEL CLUB

(di Amedeo Neri) – Come riportato da Palco23.com , l’ FC Barcellona Serveto hanno rinnovato l’ accordo di sponsorizzazione (come partner logistico ufficiale del club blaugrana).

Un rapporto quello tra la squadra catalana e l’azienda di logistica che prosegue dal 2013, quando Serveto è diventato per la prima volta sponsor e partner logistico ufficiale della squadra blaugrana. Il nuovo accordo prevede che Serveto diventi sponsor ufficiale di tutte le squadre professionistiche del Barcellona (calcio, basket, pallamano e hockey su pista).

Il contratto avrà una durata di una stagione con opzione per la seconda. Serveto con questo accordo manterrà il suo status di unico sponsor presente in tutte le squadre professionali del Barcellona. L’accordo prevede, inoltre, che Serveto manterrà la sua presenza, con il suo logo, sulle maniche delle divise da gioco. L’azienda avrà anche la possibilità di disporre di aree per la pubblicità all’interno del Palau Blaugrana. I dettagli dell’accordo dovrebbero essere resi noti nei prossimi giorni stando ad una nota apparsa sul sito del club catalano.

Per il Barcellona si tratta di un accordo di estrema importanza visto il momento di grave crisi economica in cui versa il club. Le stime infatti parlano di perdite per 45 milioni di euro per la stagione 2020/21, con la pandemia come causa principale. Il Barcellona è storicamente una polisportiva. Comprende all’interno del bilancio anche le perdite delle altre attività sportive in cui il club è coinvolto come, per esempio, il calcio femminile, il basket, la pallamano e l’hockey su pista.