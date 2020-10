Kiratech main sponsor della Primavera dell’Hellas Verona per la stagione 2020/21

Kiratech S.p.A sarà il Main Sponsor della primavera gialloblù (nella foto un’immagine della maglia della prima squadra). Azienda con headquarter a Verona e sedi operative a Milano, Lugano e Bangkok fornisce consulenza, formazione e servizi in ambito Cloud, DevOps, Cybersecurity (AKIT) e MSP e accompagna le aziende Enterprise verso l’adozione dell’approccio Cloud Native.

“Kiratech sarà sulle maglie della Primavera dell’Hellas Verona perché siamo un’azienda giovane che crede nei giovani e nell’inclusività – commenta Giulio Covassi, Amministratore Delegato di Kiratech -, e crediamo che investire sui giovani del Verona sia per noi la scelta più logica. Lo spazio alle iniziative giovanili, il continuo allenamento per raggiungere nuovi traguardi e lo spirito di squadra sono elementi importanti per Kiratech, ed è su questa condivisione di intenti che vorrei inaugurare una solida partnership. Vorrei, inoltre, dedicare la nuova sponsorship a mio padre Alberto, venuto a mancare da poco, grande tifoso dell’Hellas, e a mio figlio Massimo, che ha appena compiuto un anno, ai soci Luigi, Marco, Michele e Denis da Bangkok e a tutto il KiraTeam”.

“Quella con Kiratech è una partnership che valorizza la nostra Primavera – sottolinea Marco Pistoni, Chief Revenue Officer dell’Hellas Verona – Una scelta forte nata dalla volontà di sostenere i più giovani, volontà sempre presente anche nelle decisioni del Club, che sta lavorando molto a livello di Settore Giovanile. Per questo siamo convinti che Kiratech sia il partner giusto per il Verona e soprattutto per la nostra Primavera”.