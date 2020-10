Al via il ticketing dei Mondiali di sci alpino di Cortina2021

Apre lunedì 19 ottobre il ticketing per assicurarsi l’ingresso ai Campionati del mondo di sci alpino, in programma a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno.

Fan e appassionati potranno così prenotarsi la possibilità di vivere da vicino l’esperienza di un grande evento sportivo internazionale in una cornice memorabile, in un ambiente naturale ricco di paesaggi mozzafiato, in cui sarà garantito il rispetto di tutte le vigenti normative anti-Covid.

Tutti gli appuntamenti dei Mondiali si svolgeranno infatti seguendo i protocolli sanitari di sicurezza previsti dal DPCM e in fase di accordo con le Autorità competenti, per salvaguardare la salute di atleti, tecnici, operatori, volontari, media accreditati, pubblico e turisti, oltre che per tutelare la comunità locale che ospiterà la manifestazione internazionale.

“Siamo consapevoli del periodo che viviamo e monitoriamo quotidianamente la situazione – commenta Valerio Giacobbi, Amministratore Delegato di Fondazione Cortina 2021 – avvertiamo tuttavia una responsabilità verso lo sport e verso il Sistema Italia a cui vogliamo dimostrare tutta la nostra capacità di resistenza e resilienza. Da Cortina ci auguriamo di poter lanciare un messaggio di speranza e di fiducia e faremo perciò ogni sforzo per mantenere aperto l’evento, flessibili ovviamente alle condizioni che ci troveremo ad affrontare. Sappiamo di avere dalla nostra partner, sponsor, stakeholder, associazioni delle sport, autorità e istituzioni.”

Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina d’Ampezzo ha dichiarato: “L’apertura del ticketing per i Campionati del mondo di sci alpino di Cortina rappresenta l’avvio ufficiale di una stagione molto importante per la nostra Amministrazione. I Mondiali saranno infatti il primo grande evento a Cortina dopo questi mesi difficili che ci hanno però insegnato la resilienza e a credere ancora di più nel futuro, nonostante le difficoltà. Siamo pronti per ripartire e per dimostrare, ancora una volta, di essere una località internazionale”.

I biglietti sono disponibili on line sul sito ufficiale dei Mondiali cortina2021.com. Per i prodotti corporate, subito disponibili, è invece possibile rivolgersi a: membership@cortina2021.com.