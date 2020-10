Scaligera Arredamenti diventa il back jersey sponsor (match interni) dell’Hellas Verona

Scaligera Arredamenti già sponsor dell’Hellas Verona da 10 anni (nell’ultimo biennio è stato “Official Partner” del club scaligero) si conferma al fianco dei gialloblù e in questa stagione sarà il “back jersey sponsor” solo per i match interni durante l’intero campionato. Scaligera arredamenti (produce arredamenti da ufficio – con sede a Bassone in provincia di Verona), nelle ultime stagioni, ha sponsorizzato i diversi player sportivi presenti sul territorio: dal volley, al basket fino al rugby e al judo. Come back sponsor sarà affiancato (ma solo per le gare “esterne”) da Vetrocar, annunciato dalla realtà calcistica veneta negli ultimi giorni.