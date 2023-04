Juventus, dopo il ko in Coppa crolla la quota di Allegri: Zidane e Conte pronti a tornare in bianconero

Tre sconfitte consecutive in campionato a cui si aggiunge la fresca eliminazione in semifinale di Coppa Italia: sicuramente non un buon momento per la Juventus e soprattutto per Massimiliano Allegri, tanto che per i bookmaker il futuro del tecnico livornese sulla panchina bianconera non sembra più così sicuro. Dopo la sconfitta di mercoledì sera a San Siro, gli esperti Snai hanno infatti dimezzato la quota di un possibile addio entro fine stagione, che passa da 15 a 7,50.

Agipronews, la dirigenza potrebbe puntare su un tecnico esperto che già conosce l’ambiente bianconero: sul circuito Microgame si gioca a 5 il ritorno alla Vecchia Signora di Antonio Conte, prima capitano e poi tecnico di tre scudetti tra il 2012 e il 2014; alla stessa quota il ritorno a Torino di Zinedine Zidane, indimenticato campione con la maglia della Juve tra il 1996 e il 2001, a caccia di una nuova esperienza dopo l’addio al Real Madrid di ormai due stagioni fa. Per l’eventuale sostituzione, riporta, la dirigenza potrebbe puntare su un tecnico esperto che già conosce l’ambiente bianconero: sul circuitosi gioca a 5 il ritorno alla Vecchia Signora di Antonio Conte, prima capitano e poi tecnico di tre scudetti tra il 2012 e il 2014; alla stessa quota il ritorno a Torino di Zinedine Zidane, indimenticato campione con la maglia della Juve tra il 1996 e il 2001, a caccia di una nuova esperienza dopo l’addio al Real Madrid di ormai due stagioni fa.