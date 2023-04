Di Cintio (DCF Legal) a Sportitalia sul caso processo plusvalenze Juventus

L’avvocato Cesare Di Cintio (esperto di diritti sportivi e attualmente commissario straordinario Lega Ciclismo Professionistico – nella foto in primo piano) è intervenuto ieri nel programma serale di Sportitalia dedicato al Calciomercato. Nello specifico ha analizzato il processo che vede coinvolta la Juventus FC: “Non sarà un meno quindici ma non sarà nemmeno uno zero. Un illecito vi è stato, bisogna capire la sanzione nei confronti della Juventus. Starà alla corte valutare, in base agli atti raccolti dal collegio di garanzia, la nuova sanzione ai bianconeri. Sicuramente non ci sarà ancora meno quindici, ma una nuova penalità ci sarà.

La maggior parte delle volte la sanzione avviene con le classifiche chiuse e questo è un problema nell’ordinamento sportivo. Bisogna capire se la giustizia sportiva sia ancora in grado di svolgere il proprio compito nei confronti di club che ormai sono aziende e che quindi meritano dei trattamenti diversi e più approfonditi. Uefa? Questa è una situazione federale interna, al momento l’organo europeo è alla finestra e la Juve dovrà presentarsi alle coppe con processi conclusi. Per ora, quindi la Uefa non può intervenire” – ha concluso Di Cintio nel corso del suo intervento televisivo.