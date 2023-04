Lega Nazionale Pallacanestro prolunga la title sponsorship con Old Wild West

Lega Nazionale Pallacanestro (LNP) ha comunicato l’estensione pluriennale con il Consorzio Cigierre ed il suo brand Old Wild West, la catena di burger&steak house più diffusa d’Italia. In virtù del nuovo accordo, in essere dalla stagione 2023/2024, si conferma Title Sponsor, estendendo un rapporto avviato già dal 2017.

Sarà un’estensione all’insegna di nuove iniziative che coinvolgeranno gli oltre 230 ristoranti in stile western della penisola. Ed in particolare quelli delle città e dei loro territori che attraverso le squadre LNP saranno protagoniste nella prossima stagione ai tornei di Serie A2 e Serie B. Nuovamente griffati con l’ormai conosciutissimo logo che campeggia sui parquet di tutta Italia e che fa capo al brand con sede a Tavagnacco (Udine).

Daniele Crucil, Marketing Director Cigierre – “Crediamo nel basket come sport che unisce le famiglie. Per noi lo sport e le famiglie sono importanti ed è per questo che, con entusiasmo, continuiamo a credere e a sostenere il basket. In più, per dare un ulteriore segnale di vicinanza alle famiglie, rinnoviamo la convenzione che consente ai possessori di biglietto partita o un abbonamento per la Serie A2 o Serie B di avere il 15% di sconto nei nostri ristoranti” dichiara Daniele Crucil, Corporate Marketing Director Cigierre Compagnia Generale Ristorazione S.p.a.

Pietro Basciano, presidente LNP – “Come Presidente LNP, ed a nome di ciò che rappresentiamo, non posso che testimoniare la qualità del rapporto, personale e di partnership, che si è instaurato con il dottor Marco Di Giusto e la realtà di cui è alla guida. Un’azienda italiana di assoluto valore come il Gruppo Cigierre ed il brand Old Wild West – dichiara Pietro Basciano, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro – Il fatto che da sei anni sia al nostro fianco è un dato sufficiente a testimoniare come gli obiettivi reciproci siano stati raggiunti. Con alle spalle la pandemìa, che ha afflitto pesantemente anche il settore della ristorazione, il ritorno del pubblico nei palasport, la crescita dei dati televisivi ed il conseguente flusso che gli appassionati dei campionati di Serie A2 e B generano nei locali Old Wild West rappresentano il ritorno ad un equilibrio ottimale di questo rapporto, che trova vincenti entrambe le realtà. Ed è stata la base dell’estensione per le stagioni a venire”.

Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa è nata nel 1995 a Udine con l’obiettivo di creare, sperimentare e gestire nuovi format di ristorazione. Oggi, 25 anni dopo, è numero uno in Italia nel casual dining e nello sviluppo e gestione di ristoranti tematici con oltre 370 locali presenti sia in Italia sia all’estero. Cigierre Spa è proprietaria dei format Old Wild West, America Graffiti, Wiener Haus, Pizzikotto, Shi’s e Temakinho. I ristoranti Cigierre hanno fornito nel solo 2022 oltre 24 milioni di clienti.

Lega Nazionale Pallacanestro associa in forma privatistica e senza fine di lucro le Società e le Associazioni Sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro e partecipanti ai Campionati Nazionali maschili di pallacanestro di Serie A2 e Serie B. Lo Statuto conferisce a LNP il compito di coordinare, indirizzare e sviluppare l’attività sportiva relativa al gioco della pallacanestro dei club ad essa associati e promuovere gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati.