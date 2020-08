Erreà: fantasia geometrica per la divisa Away del Wallsall F.C. (League Two)

La maglia "Away" realizzata da Erreà Sport per il Walsall F.C. (League Two)

Stesso modello e tessuto della divisa away, la 3a divisa del Wallsall F.C. (la realtà calcistica milita nella Football League Two – nella scorsa stagione ha chiuso al 12° posto) ne riprende la stessa fantasia geometrica costituita da piccoli triangoli sulle maniche e al centro del petto in questo caso su vivace fondo giallo. Anche in questo caso nel layout studiato da Erreà Sport si confermano le striature oblique e diagonali sfumate nei colori del nero, rosso e grigio.

In particolare il rosso e il nero sono ripresi nel collo, nelle maniche e nei bordini di rifinitura. All’interno del collo a V è confermata il leitmotif della “black country flag”, la bandiera delle Midlands occidentali inglesi con il tipico simbolo delle catene intrecciate, orgogliosa evocazione della forte connotazione industriale del territorio e del suo passato.