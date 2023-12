Jalood (IWF): “Lavoriamo per una disciplina a zero doping…”

(di Marcel Vulpis – ha collaborato Marco Di Cola) – In queste ore si stanno svolgendo a Roma le finali dei Campionati Italiani Assoluti di pesistica (FIPE), all’interno del Centro Sportivo dell’Esercito alla Cecchignola (EUR). L’edizione 2023 si sviluppa su due giornate (sabato e domenica) e ha visto la gradita presenza del Presidente IWF (International Weightlifting Federation), l’iracheno Mohammed Hasan Jalood, per la prima volta in Italia, ospite del Presidente FIPE (Antonio Urso). L’alto dirigente IWF ha poi incontrato a metà mattinata il Presidente del CONI Giovanni Malagò, da sempre vicino alla FIPE e ai suoi atleti di punta.

Il n.1 della Federazione mondiale (nella foto sotto) ha colto l’occasione per visitare la struttura del centro sportivo militare, sottolineando come, in molti Paesi, il corpo dell’Esercito sia, da sempre, a supporto delle attività agonistiche degli atleti impegnati nel sollevamento pesi.

In questa speciale occasione l’agenzia Sporteconomy l’ha intervistato chiedendogli di illustrare le linee guida presenti e future della disciplina a cinque cerchi (in Italia la FIPE esiste ed opera, sull’intero territorio nazionale, da ben 120 anni).

D: Presidente Jalood, la sua presenza è molto importante per questa edizione dei Campionati Italiani Assoluti. Qual è la sua impressione sull’evento?

R: “Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente Antonio Urso per avermi invitato a Roma per i Campionati Italiani. Più in generale stiamo lavorando duramente per riuscire a mantenere il sollevamento pesi (weightlifting) all’interno del programma dei Giochi Olimpici. E’ la prima volta che vengo in Italia per i Campionati Assoluti e il movimento tricolore sta crescendo in considerazione anche delle 3 medaglie ottenute all’ultima Olimpiade di Tokyo (2021). Auguro al Presidente Urso e all’Italia il meglio per il futuro”.

D: Cosa ci dice rispetto allo sviluppo di questo Sport a livello mondiale?

R: “Nel panorama internazionale del sollevamento pesi le medaglie sono distribuite in 4/5 continenti. E’ diventato uno sport molto diffuso oltre che popolare. A Tokyo le medaglie sono arrivate da più nazioni, alcune perfino al loro primo successo. Un risutalto per certi versi storico che ci inorgoglisce come IWF. E questo fa ben sperare per la diffusione futura del movimento nel mondo.

Anche l’Italia, dopo tanto tempo, è tornata sul podio alle Olimpiadi. Prima c’erano solo Cina o Russia, mentre ora tutti lavorano duro sul sollevamento pesi. Lottiamo contro il doping. Stiamo cambiando la cultura sull’uso di queste sostanze illegali…L’Italia non ha casi di positività da molto tempo, e sta facendo vedere di avere degli atleti molto forti in pedana. Ora tutte le nazioni hanno la possibilità di arrivare a medaglia. Spero che l’Italia riesca ad ottenerne qualcuna alle prossime Olimpiadi”.

D: Le Olimpiadi di Parigi sono ormai prossime. Cosa ci dice invece su quelle di Los Angeles 2028?

R: “Con il Presidente Urso stiamo già lavorando al post Parigi2024, per ottenere un sollevamento pesi “zero doping”*. Se continuiamo in questa battaglia possiamo riuscirci. Stiamo lavorando duro e nella giusta direzione. Dopo l’evento a cinque cerchi della prossima estate lavoreremo al cambiamento delle categorie per migliorarle. Se riusciremo a fare un Parigi2024 senza neppure un caso di doping (come accaduto a Tokyo2021, nda), il futuro sarà più che roseo per lo sviluppo e promozione della disciplina olimpica”.

* Per la cronaca non ci sono stati casi di doping anche ai recenti Mondiali di Riad in Arabia Saudita (precedentemente a Bogotà è stato registrato solo un caso, ma di un atleta non da top ranking).