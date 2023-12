Terza maglia dorata per i 100 anni della Nazionale di calcio bulgara

Una ricorrenza importante, da celebrare con un kit speciale. A 100 anni esatti dalla nascita della BFU (Bulgarian Football Union), fondata proprio il 16 dicembre del 1923, la Nazionale bulgara ha voluto svelare il proprio nuovo Third Kit. Una maglia che attraverso la propria colorazione dorata esalta e celebra la storia della federazione bulgara, oltre a esprimere un forte messaggio di sostenibilità.

La Third ha il collo a polo blu navy, stesso colore presente sulle spalle e sulle maniche, con righe dorate e bianche sui bordi. Il corpo centrale, fronte e retro, è color oro ed è caratterizzato da una grafica embossata, tono su tono, che si ispira alla pavimentazione della Grande Basilica di Pliska, una delle più grandi dell’Europa sudorientale medievale, oltre che storico simbolo della Bulgaria. La stessa grafica embossata è presente anche su spalle e maniche in blu navy.

Sul petto, in blu navy e a destra, il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma della Nazionale bulgara, sempre nello stesso colore. Nel retrocollo esterno è presente il particolare logo della BFU realizzato per il centenario e anche in questo caso tutto in blu navy. Il kit si completa con pantaloncini, basket style, blu navy con coulisse bianche e bordo coscia con due bande dorate con al centro una bianca. I calzettoni dorati hanno il bordo superiore in maglieria blu navy.