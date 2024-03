IVS Group prolunga con l’Atalanta FC

“Atalanta è ormai un top team del calcio italiano ed europeo che sa emozionare chiunque ami questo sport, ma è soprattutto un patrimonio della città di Bergamo, luogo in cui è nata la stessa IVS Group, azienda leader in Italia e secondo operatore in Europa nel mercato dei distributori automatici di bevande e snack -ha dichiarato Massimo Paravisi, CEO IVS Group-. Questa partnership, basata sulla condivisione di valori e obiettivi comuni, trova riscontro nella sinergia tra sport e lavoro. In entrambi i settori, infatti, il successo è raggiunto attraverso un grande impegno, un alto senso di responsabilità, un forte spirito di gruppo e una profonda passione per l’attività svolta. E la collaborazione tra i due mondi si manifesta mediante la realizzazione di servizi di eccellenza che contribuiscono al benessere della comunità e del territorio”.

“È con grande piacere che diamo il bentornato tra i nostri Sponsor a IVS Group, realtà prestigiosa del territorio bergamasco, punto di riferimento del suo settore non solo a livello nazionale, ma anche europeo -ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale e Marketing Atalanta-. Quella con IVS Group non è una semplice partnership, ma una vera e propria condivisione non solo di valori, ma anche di obiettivi, come testimonia il sostegno che il Partner darà, sia in questa che nella prossima stagione sportiva, anche al progetto Atalanta For Special. L’augurio è di poter reciprocamente crescere raccogliendo le più importanti soddisfazioni.